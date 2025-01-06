International House Davis
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Language Learning Programs
Offers various language classes and learning groups in languages like Spanish, French, and English.
Cultural Events and Workshops
Provides cultural workshops, film series, concerts, and international culture nights to promote intercultural understanding.
Fondée en
1982
EIN
942822342
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
10 COLLEGE PARK DAVIS, California 95616-3607 United States
Site web
internationalhousedavis.org
Téléphone
(530)-753-5007
Adresse électronique
-
À propos
International House Davis, founded in 1982, is a cultural center connecting people and perspectives within a global framework. They nurture the exchange of arts, culture, and ideas to build a vibrant, inclusive community through diverse programs, classes and services.
La mission
I-House is an international culture center dedicated to nurturing the exchange of arts, culture and ideas to build a culturally vibrant, globally connected and inclusive community.
