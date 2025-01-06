International Education Foundation
International Education Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
International Education Foundation
International Education Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
International Education Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Subventions et bourses
Provides grants and scholarships to college students for international programs through SAI Programs.
Financement de projets spéciaux
Funds special projects related to international education.
À propos
International Education Foundation
Fondée en
2000
EIN
954768659
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
2.3.6. Study Abroad Programs
Adresse
505 PARQUET ST SEBASTOPOL, California 95472-4376 United States
Site web
www.internationalef.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
The International Education Foundation, founded in 2000, based in Sebastopol, CA, promotes international education and scientific research mobility. It provides study abroad programs in the US for international students, partnering with universities to offer high-quality opportunities.
La mission
IEF provides high quality study abroad and research opportunities through a global network of top-tier universities.
