Association internationale des Lions Clubs

Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Vision
Providing eye care and preventing blindness.
La faim
Addressing food security needs in communities.
Diabète
Raising awareness and combating diabetes.
Cancer de l'enfant
Soutenir les enfants et les familles touchés par le cancer de l'enfant.
À propos
Fondée en
1940
EIN
943177437
Type IRS 501(C)
501(c)(4)
Catégorie/Type
Clubs service
Adresse
PO BOX 344 HEALY, Alaska 99743-0344 United States
Site web
www.healyvalleylionsclub.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Lions Clubs International empowers volunteers to serve communities, meet humanitarian needs, encourage peace, and promote understanding. Known for sight conservation, they also support diabetes awareness, hunger relief, and environmental issues. Their foundation supports charitable efforts, youth exchange, and disaster relief. They've played a major role in eradicating river blindness and providing eye care, building schools and offering disaster relief worldwide.
La mission
The INTERNATIONAL ASSOCIATION OF LIONS CLUB in Healy, Alaska, brings local residents together to serve and uplift their community with compassion and dedication.
