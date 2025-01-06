Ministères Interact

À propos

InterAct Ministries, fondé en 1959, fait des disciples parmi les personnes les moins touchées en Alaska, dans l'ouest du Canada et en Sibérie. Avec plus de 70 ans de service, ils se concentrent sur la formation profonde de disciples, en servant cœur par cœur et communauté par communauté. Ils travaillent avec des indigènes, des immigrés et des personnes non atteintes.

La mission

INTERACT MINISTRIES INC est au service de la communauté de Boring, Oregon, en soutenant les efforts ministériels et en favorisant les liens, en ayant un impact positif depuis leur base sur SE Kelso Road.