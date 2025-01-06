Ministères Interact
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Implantation d'églises et développement du leadership autochtone
Elle se concentre sur l'établissement d'églises et le développement du leadership au sein des communautés indigènes en Alaska, dans l'ouest du Canada et en Sibérie.
À propos
Ministères Interact
Fondée en
1959
EIN
926004561
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
31000 SE KELSO RD BORING, Oregon 97009-6024 États-Unis
Site web
interactministries.org
Téléphone
(503)-668-55714039465567
Adresse électronique
À propos
InterAct Ministries, fondé en 1959, fait des disciples parmi les personnes les moins touchées en Alaska, dans l'ouest du Canada et en Sibérie. Avec plus de 70 ans de service, ils se concentrent sur la formation profonde de disciples, en servant cœur par cœur et communauté par communauté. Ils travaillent avec des indigènes, des immigrés et des personnes non atteintes.
La mission
INTERACT MINISTRIES INC est au service de la communauté de Boring, Oregon, en soutenant les efforts ministériels et en favorisant les liens, en ayant un impact positif depuis leur base sur SE Kelso Road.
