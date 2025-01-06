Institute Of Mathematical Statistics
Faire un don
Institute Of Mathematical Statistics
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Institute Of Mathematical Statistics
Acheter pour soutenir
Institute Of Mathematical Statistics
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Institute Of Mathematical Statistics
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
IMS Lecture Program
Funds prominent statisticians to lecture in developing countries, benefiting researchers and graduate students.
IMS Childcare Initiative
Supports IMS members with childcare responsibilities to participate in the IMS Annual Meetings.
À propos
Institute Of Mathematical Statistics
Fondée en
1949
EIN
941317787
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
9760 SMITH RD WAITE HILL, Ohio 44094-9638 United States
Site web
imstat.org
Téléphone
(216)-295-2340
Adresse électronique
À propos
The Institute of Mathematical Statistics (IMS), founded in 1949, is an international professional society dedicated to the development, dissemination, and application of statistics and probability. It fosters advancements through publications, meetings, and community engagement.
La mission
The Institute of Mathematical Statistics is devoted to the development and dissemination of statistical and probability theory and its applications.
Recherche d'autres organisations en
Ohio, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :