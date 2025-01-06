Institute Of Heartmath
Faire un don
Institute Of Heartmath
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Institute Of Heartmath
Acheter pour soutenir
Institute Of Heartmath
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Institute Of Heartmath
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Health Professional Program
Offers certification for health professionals to integrate HeartMath techniques into their practice.
Become a Coach
Provides training to become a certified HeartMath coach.
Become a Group Trainer
Offers certification to become a HeartMath group trainer.
Become a Team Trainer
Provides certification to become a HeartMath team trainer.
À propos
Institute Of Heartmath
Fondée en
1992
EIN
954023617
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
PO BOX 1463 BOULDER CREEK, California 95006-1463 United States
Site web
www.heartmath.org
Téléphone
(800)-711-6221
Adresse électronique
-
À propos
HeartMath Institute, est. 1991, researches the heart-brain connection, offering tools to reduce stress and enhance well-being. Their mission: awaken the heart of humanity through scientifically validated techniques for self-regulation and emotional balance.
La mission
Heartmath Institute researches heart intelligence, providing training and tools to establish heart-based living globally that promotes coherence and resilience.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :