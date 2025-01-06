Institute For The Study Of Human Knowledge
Faire un don
Institute For The Study Of Human Knowledge
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Institute For The Study Of Human Knowledge
Acheter pour soutenir
Institute For The Study Of Human Knowledge
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Institute For The Study Of Human Knowledge
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Share Literacy Program
Offers educational resources for children, parents, and teachers based on Hoopoe Books, promoting tolerance and cultural appreciation.
The Human Journey
Presents background information on human evolution, culture, and society, drawing from anthropology, neurobiology, psychology, and other fields.
ISHK CE@Home
Provides continuing education for psychologists and mental health professionals, offering opportunities for professional development and CE credits.
À propos
Institute For The Study Of Human Knowledge
Fondée en
1970
EIN
941705600
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
1702 MERIDIAN AVE STE L SAN JOSE, California 95125-5586 United States
Site web
ishk.net
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Institute for the Study of Human Knowledge (ISHK), founded in 1970, promotes cross-cultural understanding and shares research on human nature. It offers programs like Hoopoe Books with teaching stories for children, and The Human Journey website, exploring who we are and our past. ISHK aims to help humanity unite and advance its potential.
La mission
ISHK is dedicated to cross-cultural understanding and bringing research on human nature to the public.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :