À propos

The Institute for the Study of Human Knowledge (ISHK), founded in 1970, promotes cross-cultural understanding and shares research on human nature. It offers programs like Hoopoe Books with teaching stories for children, and The Human Journey website, exploring who we are and our past. ISHK aims to help humanity unite and advance its potential.

La mission

ISHK is dedicated to cross-cultural understanding and bringing research on human nature to the public.