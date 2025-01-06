Insight Buddhist Church
Faire un don
Insight Buddhist Church
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Insight Buddhist Church
Acheter pour soutenir
Insight Buddhist Church
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Insight Buddhist Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Dhamma Talk
Offering Dharma talks to share Buddhist teachings and insights with the community.
Pali Class
Providing Pali language classes to facilitate the study of original Buddhist texts.
Offering to Sangha & Uposatha Observance
Conducting ceremonies to support the monastic community and observe Uposatha days.
À propos
Insight Buddhist Church
Fondée en
2024
EIN
923927723
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
3922 W 5TH ST SANTA ANA, California 92703-3214 United States
Site web
insightbuddhist.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
La mission
Insight Buddhist Church offers a welcoming space in Santa Ana for individuals to explore and practice Buddhist teachings, fostering connection and personal growth within the community.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :