Innovatesteam Foundation
Faire un don
Innovatesteam Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Innovatesteam Foundation
Acheter pour soutenir
Innovatesteam Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Innovatesteam Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
International Robotics Exams (IRE)
Provides students worldwide with an assessment of their robotics knowledge, practical skills, and problem-solving abilities.
À propos
Innovatesteam Foundation
Fondée en
2023
EIN
934308616
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Educational Support - Stem Education Programs
Adresse
377 TOPEKA IRVINE, California 92604-2550 United States
Site web
innovatesteamfoundation.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Innovate STEAM Foundation, founded in 2023, is committed to democratizing access to STEAM education. Based in Irvine, CA, they offer programs like drone workshops, ROV sessions, RC car activities, and hiking.
La mission
The Innovate STEAM Foundation is committed to breaking down barriers and providing resources for STEAM education.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :