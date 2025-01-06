Inland Empire Association Of Health Underwriters (Association de l'Empire intérieur des assureurs maladie)
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Éducation et défense de la communauté
Promouvoir l'éducation communautaire, défendre des pratiques équitables et influencer la législation relative aux soins de santé dans l'Inland Empire.
Fondée en
1998
EIN
954651435
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
1900 W REDLANDS BLVD UNIT 11088 SN BERNRDNO, California 92423-2445 United States
Site web
ieahu.net
Téléphone
(866)-922-8387
Adresse électronique
À propos
L'Inland Empire Association of Health Underwriters (IEAHU) promeut et soutient les professionnels de l'assurance maladie, éduque le public et influence la législation pour des soins de santé de qualité. Fondée en 1990, elle se consacre aux comtés de Riverside et de San Bernardino.
La mission
CAHIP-IE promeut, soutient et encourage les professionnels de l'assurance maladie, éduque le public et influence la législation pour des soins de santé de qualité.
