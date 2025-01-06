Industrial Evangelical Missions
Industrial Evangelical Missions
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Evangelical Activities
Funds seasonal and short-term evangelical activities for diverse community groups, including labor families and schools.
À propos
Industrial Evangelical Missions
Fondée en
2014
EIN
954498450
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
20 CHRISTINA ST ARCADIA, California 91006-4049 United States
Site web
www.fhl.net
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
INDUSTRIAL EVANGELICAL MISSIONS INC promotes evangelical efforts from its Arcadia, California base, making a positive impact through faith-driven outreach and support.
