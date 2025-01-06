Independent Arts & Media
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Parrainage fiscal
Offers 501(c)(3) status to independent artists and media producers, allowing access to grants and charitable donations.
Dandelion Arts Finance Training Program
An 8-month program demystifying finance for Bay Area artists, reframing labor and worth, and building tools for equitable futures.
À propos
Independent Arts & Media
Fondée en
2001
EIN
943355076
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Arts et culture
Adresse
PO BOX 420442 SAN FRANCISCO, California 94142-0442 United States
Site web
www.artsandmedia.net
Téléphone
(415)-738-4975
Adresse électronique
À propos
Independent Arts & Media, founded in 2001, stewards and empowers independent art and media projects. Through fiscal sponsorship and professional development, they support artists, journalists, and media producers, fostering community, civic participation, and free expression.
La mission
Their mission is to steward and empower independent art and media projects that foster community and civic participation. They support people, projects and organizations that expand civic dialogue by increasing access to independent voices.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
Ville
État
