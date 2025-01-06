Incorporated Synod Of The Diocese Of Toronto
Incorporated Synod Of The Diocese Of Toronto
Incorporated Synod Of The Diocese Of Toronto
Incorporated Synod Of The Diocese Of Toronto
Incorporated Synod Of The Diocese Of Toronto
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Seeker-Friendly Anglican Life
Creating welcoming and accessible environments for those exploring the Anglican faith.
Distinct & Supportive Ministries
Developing specialized ministries that cater to diverse needs within the community.
Community-Reflecting Ministries
Building ministries that are responsive to and representative of the local community.
Incorporated Synod Of The Diocese Of Toronto
1953
986001157
501(c)(3)
Religieux et confessionnels
TORONTO M5C 1L8 CANADA, Unknown 00000-0000 United States
www.toronto.anglican.ca
(416)-363-6021
We are a community committed to proclaiming and embodying Jesus Christ through compassionate service, intelligent faith, and Godly worship. We build healthy, missional communities that engage faithfully with the world and share the Gospel of Jesus Christ.
