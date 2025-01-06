Impact Ministries
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Impact International School of Ministry
Helps individuals build and develop skills for success in ministry or business.
CyberChurch
Dr. Jim's weekly online teaching sessions, including access to past series.
Impact Groups
Small groups to connect with others.
Ultimate Impact
Program focused on making a significant difference.
À propos
Impact Ministries
Fondée en
2024
EIN
923091025
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
956 MAPLE STREET WHEATLAND, Wyoming 82201-2900 United States
Site web
impactwy.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Impact Ministries, founded in 2024 in Wheatland, WY, is dedicated to evangelizing, discipling, worshipping God, and showing compassion. They aim to share the good news of God's Kingdom within their community.
La mission
Impact Ministries is committed to being a church that exists primarily outside its walls for the purpose of evangelizing the lost, discipling believers, worshiping God, and showing love and compassion to all people.
