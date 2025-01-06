Immigration No Complication
Faire un don
Immigration No Complication
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Immigration No Complication
Acheter pour soutenir
Immigration No Complication
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Immigration No Complication
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Services juridiques en matière d'immigration
Providing lawful, competent, accessible, and affordable immigration legal services to those in need.
À propos
Immigration No Complication
Fondée en
2023
EIN
923854639
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Human Services - Support Services - Refugee Support & Assistance
Adresse
8350 NW 52ND TER STE 301 DORAL, Florida 33166-7708 United States
Site web
inciusa.com
Téléphone
(178)-658-52327
Adresse électronique
À propos
Immigration No Complication Inc, founded in 2023 in Doral, Florida, is a non-profit organization dedicated to empowering immigrants with knowledge, resources, and support. Their mission is to ensure access to a fair, just, and lawful immigration process, providing accessible and affordable immigration services.
La mission
IMMIGRATION NO COMPLICATION INC helps individuals in Doral, Florida navigate the immigration process with ease, offering support and guidance to those seeking a better future.
Recherche d'autres organisations en
Floride, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :