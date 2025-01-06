Église biblique Immanuel
Église biblique Immanuel
Église biblique Immanuel
Église biblique Immanuel
Église biblique Immanuel
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Cours et études bibliques
Propose divers cours et études bibliques, notamment des cours de précepte pour les étudiants, des séries de discipulat d'été et l'Université de la paix financière.
Ministère des hommes
Construit des hommes façonnés par l'Écriture et ancrés dans l'Évangile de Jésus-Christ.
Ministère des femmes
Offre aux femmes la possibilité de nouer des liens et de grandir dans leur foi.
Ministère de la jeunesse
Offre des programmes pour les élèves de la 7e à la 12e année.
À propos
Église biblique Immanuel
Fondée en
2001
EIN
954687778
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
15204 PLUMMER ST NORTH HILLS, California 91343-2220 États-Unis
Site web
ibcbible.org
Téléphone
(424)-261-4222
Adresse électronique
À propos
Immanuel Bible Church, fondée en 2001 à North Hills, CA, est une église non confessionnelle dédiée à la glorification de Dieu. Sa mission est de faire des disciples, d'établir des églises et de mettre l'accent sur la transformation du lieu de travail. L'église soutient 30 familles de missionnaires internationaux et divers travailleurs et ministères professionnels, tant au niveau national qu'à l'étranger.
La mission
Immanuel Bible Church accueille les voisins de North Hills pour qu'ils se rencontrent, grandissent et trouvent du soutien, créant ainsi une communauté bienveillante enracinée dans la foi et la camaraderie.
Californie, États-Unis
