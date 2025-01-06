Église biblique Immanuel

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Cours et études bibliques

Propose divers cours et études bibliques, notamment des cours de précepte pour les étudiants, des séries de discipulat d'été et l'Université de la paix financière.

‍

Ministère des hommes

Construit des hommes façonnés par l'Écriture et ancrés dans l'Évangile de Jésus-Christ.

‍

Ministère des femmes

Offre aux femmes la possibilité de nouer des liens et de grandir dans leur foi.

‍

Ministère de la jeunesse

Offre des programmes pour les élèves de la 7e à la 12e année.

‍