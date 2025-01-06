Immaculate Conception Academy
Immaculate Conception Academy
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Volley-ball féminin
Volleyball program for girls in grades 7-8.
Boys and Girls Cross Country
Cross country program for boys and girls in grades 4-8.
Girls Basketball
Basketball program for girls in grades 5-8.
Girls Cheerleading
Cheerleading program for girls in grades 5-8.
À propos
Immaculate Conception Academy
Fondée en
1946
EIN
941156675
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
3625 24TH ST SAN FRANCISCO, California 94110-3607 United States
Site web
www.icacristorey.org
Téléphone
(415)-824-2052
Adresse électronique
-
À propos
ICA Cristo Rey Academy, a Dominican Catholic college preparatory, empowers young women from underserved communities to achieve their full potential. Through academics, a unique work-study program & spiritual support, students are prepared for a life of faith, purpose, & service.
La mission
ICA Cristo Rey Academy empowers girls from underserved communities to become confident young women able to realize their full potential through a college preparatory program.
