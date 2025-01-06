Ilwu Federal Credit Union
Faire un don
Ilwu Federal Credit Union
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Ilwu Federal Credit Union
Acheter pour soutenir
Ilwu Federal Credit Union
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Ilwu Federal Credit Union
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
À propos
Ilwu Federal Credit Union
Fondée en
2019
EIN
951786417
Type IRS 501(C)
501(c)(1)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
PO BOX 7629 LONG BEACH, California 90807-0629 United States
Site web
www.ilwucu.org
Téléphone
(866)-445-9828
Adresse électronique
-
À propos
ILWU Federal Credit Union, established in 1954 by Local 13 members, serves longshoremen and their families across California, Hawaii, and Alaska. The credit union provides financial services to its members.
La mission
ILWU Federal Credit Union offers financial services to support and empower its members in Long Beach, California, fostering financial well-being in the community.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :