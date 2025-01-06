Congrès national Ijaw des Amériques
Congrès national Ijaw des Amériques
Congrès national Ijaw des Amériques
Congrès national Ijaw des Amériques
Congrès national Ijaw des Amériques
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Plaidoyer mondial
Faire entendre la voix des Ijaw dans les débats mondiaux, du changement climatique aux droits de l'homme, en veillant à ce que leurs préoccupations soient prises en compte.
Collaboration internationale
établir des partenariats avec des organisations internationales pour répondre aux besoins et aux défis auxquels est confronté le peuple Ijaw.
Mobilisation de la communauté
Unir et mobiliser le peuple Ijaw vivant en Amérique du Nord, en Amérique centrale et en Amérique du Sud.
À propos
Congrès national Ijaw des Amériques
Fondée en
2023
EIN
923068055
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Organismes sans but lucratif liés au patrimoine culturel
Adresse
7 OAKSHADE RD BURLINGTON, New Jersey 08016-5162 États-Unis
Site web
incamericas.us
Téléphone
(171)-333-39348
Adresse électronique
À propos
Le Congrès national Ijaw des Amériques réunit et mobilise les Ijaw d'Amérique du Nord, d'Amérique centrale, d'Amérique du Sud et des Caraïbes. Il s'efforce de promouvoir le patrimoine et la culture Ijaw dans la diaspora. Fondé en 2023, il vise à favoriser l'unité et le progrès.
La mission
Le Congrès national Ijaw des Amériques réunit et mobilise les Ijaw vivant en Amérique du Nord, en Amérique centrale, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes.
