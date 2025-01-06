Fondation Iit Mandi
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programmes de premier cycle
Licence de technologie en génie civil, informatique, électrique, mécanique, science des données, génie physique, génie général, science des matériaux, microélectronique, mathématiques et informatique, et bio-ingénierie.
Programmes de troisième cycle
Master of Arts in Development Studies, Master of Science in Chemistry, Applied Mathematics, and Physics, Master of Technology in Power Electronics, Biotechnology, Structural Engineering, VLSI, and Computer Science.
Programmes de doctorat
Doctorats en philosophie dans différentes écoles, notamment en informatique et génie électrique, sciences humaines, biosciences, sciences chimiques, génie civil et environnemental, gestion, sciences mathématiques et statistiques.
Programmes de développement des compétences
Programmes de formation dans le cadre de PMKVY 4.0 et HPKVN pour améliorer l'employabilité des jeunes dans l'Himachal Pradesh.
Fondée en
2024
EIN
922027668
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
23822 SE 41ST ST SAMMAMISH, Washington 98029-6311 États-Unis
Site web
www.iitmandifoundation.org
Téléphone
1
Adresse électronique
À propos
La mission
La fondation de l'IIT Mandi a pour objectif de créer des fonds pour les étudiants et le corps enseignant, de soutenir le développement du personnel, l'innovation des programmes, la recherche et le développement, et de promouvoir l'excellence.
