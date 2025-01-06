Fondation Iit Mandi

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Programmes de premier cycle

Licence de technologie en génie civil, informatique, électrique, mécanique, science des données, génie physique, génie général, science des matériaux, microélectronique, mathématiques et informatique, et bio-ingénierie.

Programmes de troisième cycle

Master of Arts in Development Studies, Master of Science in Chemistry, Applied Mathematics, and Physics, Master of Technology in Power Electronics, Biotechnology, Structural Engineering, VLSI, and Computer Science.

Programmes de doctorat

Doctorats en philosophie dans différentes écoles, notamment en informatique et génie électrique, sciences humaines, biosciences, sciences chimiques, génie civil et environnemental, gestion, sciences mathématiques et statistiques.

Programmes de développement des compétences

Programmes de formation dans le cadre de PMKVY 4.0 et HPKVN pour améliorer l'employabilité des jeunes dans l'Himachal Pradesh.

