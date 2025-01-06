Greenpeace Fund
Faire un don
Greenpeace Fund
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Greenpeace Fund
Acheter pour soutenir
Greenpeace Fund
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Greenpeace Fund
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Environmental Protection & Education
Halting environmental destruction and promoting solutions for future generations through public education and grants to environmental organizations.
À propos
Greenpeace Fund
Fondée en
1979
EIN
953313195
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Environnement et bien-être des animaux
Adresse
1300 EYE STREET NW SUITE 1100 EAST WASHINGTON, District of Columbia 20005-3324 United States
Site web
greenpeacefund.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Founded in 1979, Greenpeace Fund supports Greenpeace USA's campaigns through research, public education, and grants for environmental advocacy. Greenpeace's mission is to halt environmental destruction and promote solutions for future generations. They address issues like climate change, deforestation, and ocean pollution, advocating for systemic change to protect the planet.
La mission
GREENPEACE FUND INC advances environmental causes from Washington, DC, supporting impactful initiatives for a healthier planet. Learn more at greenpeacefund.org.
Recherche d'autres organisations en
District de Columbia, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :