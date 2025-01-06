Greater Whittier Area American Association Of University Women
Greater Whittier Area American Association Of University Women
Greater Whittier Area American Association Of University Women
Greater Whittier Area American Association Of University Women
Greater Whittier Area American Association Of University Women
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bourses d'études universitaires
Provides scholarships to community college graduates pursuing bachelor's degrees at a university or college.
Math/Science Grants for Teachers
Offers grants to middle school teachers for math and science projects in their classrooms.
À propos
Greater Whittier Area American Association Of University Women
Fondée en
1999
EIN
954763492
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
PO BOX 5333 WHITTIER, California 90607-0000 United States
Site web
whittier-ca.aauw.net
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Greater Whittier Area AAUW, founded in 1999, empowers women and girls through education. They provide college scholarships to community college graduates pursuing bachelor's degrees and offer math/science grants to middle school teachers. Their focus is advancing gender equity through research, education, and advocacy.
La mission
Greater Whittier Area American Association of University Women supports and uplifts women through education, advocacy, and community engagement in the Whittier, California region.
