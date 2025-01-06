Greater San Diego Business Association
Faire un don
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Acheter pour soutenir
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Networking Groups
Opportunities to connect with other business professionals in the San Diego area.
Business Promotional Opportunities
Ways to promote your business through SDEBA's channels.
Programmes éducatifs
Educational resources and programs to help businesses grow and succeed.
Activités sociales
Social events and activities for members to connect and build relationships.
À propos
Fondée en
1980
EIN
953434101
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
PO BOX 33848 SAN DIEGO, California 92163-3848 United States
Site web
www.sdeba.org
Téléphone
(619)-296-4543
Adresse électronique
À propos
Founded in 1979, the San Diego Equality Business Association (SDEBA) champions diversity and economic empowerment as the second-oldest LGBTQ+ business chamber in the U.S. SDEBA supports diverse businesses through LGBTQ+ ownership, workforce equality, and informed consumer engagement, fostering an inclusive economy where diversity thrives.
La mission
GREATER SAN DIEGO BUSINESS ASSOCIATION INC connects and supports businesses throughout San Diego, fostering a vibrant and collaborative local business community.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
Ville
État
