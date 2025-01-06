Greater Mcminnville Chamber Of Commerce
Événements de
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Leadership MAC
A 10-month interactive program preparing business people to meet community challenges.
À propos
Fondée en
1980
EIN
930223400
Type IRS 501(C)
501(c)(6)
Catégorie/Type
Soutien communautaire
Adresse
319 NE 5TH ST MCMINNVILLE, Oregon 97128-4701 United States
Site web
mcminnville.org
Téléphone
(503)-472-6196
Adresse électronique
À propos
The Greater McMinnville Chamber of Commerce, founded in 1980, supports a strong local economy to create a thriving, sustainable community. As the premier resource for business, they offer programs, services, advocacy, and networking opportunities.
La mission
Greater McMinnville Chamber of Commerce connects and supports McMinnville businesses, fostering a thriving local economy and vibrant community spirit.
Recherche d'autres organisations en
Oregon, États-Unis
Ville
État
