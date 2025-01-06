Great Iowa Nurses
Great Iowa Nurses
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Great Iowa Nurses Recognition
Recognizes Iowa nurses who demonstrate excellence in patient care, leadership, and commitment to improving healthcare in their communities.
À propos
Great Iowa Nurses
Fondée en
2023
EIN
932773084
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
1111 DUFF AVE AMES, Iowa 50010-5745 United States
Site web
greatiowanurses.org
Téléphone
-
Adresse électronique
À propos
Great Iowa Nurses, founded in 2023, is a non-profit dedicated to honoring nurses in Iowa. The program recognizes nurses who demonstrate exceptional qualities and go beyond their expected duties.
La mission
Great Iowa Nurses recognizes nurses who routinely go above and beyond, taking that extra step to ensure safe, compassionate care for their patients, spotlighting efforts beyond normal duties.
