À propos

Great Iowa Nurses, founded in 2023, is a non-profit dedicated to honoring nurses in Iowa. The program recognizes nurses who demonstrate exceptional qualities and go beyond their expected duties.

La mission

Great Iowa Nurses recognizes nurses who routinely go above and beyond, taking that extra step to ensure safe, compassionate care for their patients, spotlighting efforts beyond normal duties.