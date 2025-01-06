Granite Bay Flycasters
Granite Bay Flycasters
Granite Bay Flycasters
Granite Bay Flycasters
Granite Bay Flycasters
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Fisheries Conservation
Promotes awareness and education in the local community about conserving fish and water resources.
Golden Trout Program
A skills/knowledge development program with fly fishing and conservation activities.
Fly Fishing Education
Offers classes and workshops such as fly tying, rod building, and casting clinics.
Granite Bay Flycasters
Fondée en
1999
EIN
943038242
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
8757 AUBURN FOLSOM RD UNIT 2842 GRANITE BAY, California 95746-0384 United States
Site web
gbflycasters.org
Téléphone
-
Adresse électronique
Granite Bay Flycasters, founded in 1999, is a nonprofit, family-oriented club dedicated to fisheries conservation and promoting catch and release fly fishing. They focus on education, community, and preserving the sport for future generations.
La mission
A nonprofit, family oriented club organized to promote fisheries conservation, catch and release fly fishing, and related crafts and skills.
