Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
AWANA Kids Club
A Wednesday evening program for kids aged 2 years through 5th grade, focused on Bible lessons, songs, and scripture memorization.
Groupe de jeunes
Offers teens summer camps, youth conferences, outreach opportunities, and regular activities.
Connection Groups
Provides various classes and opportunities for adults to connect and grow in their faith.
Fondée en
2000
EIN
930985880
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
14855 S LELAND RD BEAVERCREEK, Oregon 97004-9681 United States
Site web
grandviewcares.com
Téléphone
(503)-632-8100
Adresse électronique
À propos
Grand View Baptist Church in Beavercreek, OR, established in 1984, is a friendly, family-oriented church with a commitment to Bible truth. They strive to help people experience the power of Jesus through worship and community outreach. The church endeavors to hold on to Bible-based preaching, singing, and a friendly atmosphere.
La mission
Grand View Baptist Church of Oregon City Oregon welcomes and serves the Beavercreek community, offering a caring space for connection, support, and spiritual growth.
