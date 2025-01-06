Grace Community Church Of Riverside California
Faire un don
Grace Community Church Of Riverside California
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Grace Community Church Of Riverside California
Acheter pour soutenir
Grace Community Church Of Riverside California
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Grace Community Church Of Riverside California
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Grace Kids
Sunday services and Wednesday evening programs for children nursery through 6th grade.
Jr. High Ministry
Programs and events designed for 7th and 8th grade students to grow as followers of Jesus.
Ministère des lycées
Opportunities for high school students to connect with the church through worship, teaching, service, and fun events.
Programme de stages pour étudiants
A program that gives students the opportunity to participate in ministry under the guidance of adult mentors.
À propos
Grace Community Church Of Riverside California
Fondée en
1981
EIN
953551422
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Églises
Adresse
4247 VAN BUREN BLVD RIVERSIDE, California 92503-2603 United States
Site web
www.gccriverside.com
Téléphone
(951)-352-8685
Adresse électronique
À propos
Grace Community Church of Riverside, founded in 1981, is a biblically-based and family-focused church. They are dedicated to teaching the word of God. Located in Riverside, CA, they offer Sunday services and various programs.
La mission
Weekend services designed to draw you closer to God no matter your age or background through music, giving, prayer and clear Bible teaching.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :