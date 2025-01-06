Église communautaire Grace de Los Angeles
Église communautaire Grace de Los Angeles
Église communautaire Grace de Los Angeles
Église communautaire Grace de Los Angeles
Église communautaire Grace de Los Angeles
Programmes et services
Programme de mentorat
Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.
Lycée (180)
Un ministère pour les lycéens, qui se réunit le dimanche.
Collège (Xchange)
Un ministère pour les élèves du secondaire, se réunissant le dimanche.
Études bibliques à domicile
Rassemblements en petits groupes pour la camaraderie, l'apprentissage, la prière et le soutien mutuel, animés par des responsables.
À propos
Église communautaire Grace de Los Angeles
Fondée en
1990
EIN
953880155
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
8343 STEWART AVE LOS ANGELES, California 90045-2748 United States
Site web
www.gracechurch.org
Téléphone
(818)-909-5500
Adresse électronique
-
À propos
Grace Community Church, dirigée par le pasteur John MacArthur, est une église évangélique non confessionnelle fondée en 1956. Située à Sun Valley, en Californie, l'église se concentre sur l'enseignement et l'application de la Bible. Elle propose divers ministères et ressources pour encourager l'adoration et la croissance spirituelle.
La mission
La mission de Grace Community Church est de glorifier Dieu en proclamant l'Évangile de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit, pour le salut des perdus et l'édification de l'Église.
