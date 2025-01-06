Église communautaire Grace de Los Angeles

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

Lycée (180)

Un ministère pour les lycéens, qui se réunit le dimanche.

Collège (Xchange)

Un ministère pour les élèves du secondaire, se réunissant le dimanche.

Études bibliques à domicile

Rassemblements en petits groupes pour la camaraderie, l'apprentissage, la prière et le soutien mutuel, animés par des responsables.

