Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme d'apprentissage précoce
State-certified program for young children, focusing on interactive learning and exploration of language, math, and literacy.
Fondée en
1983
EIN
930817076
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels > Établissements d'enseignement religieux
Adresse
855 CHEVY WAY MEDFORD, Oregon 97504-4007 United States
Site web
www.gracechristian.org
Téléphone
(541)-772-0606
Adresse électronique
Grace Cascade Christian Schools in Medford, OR, offers Christ-centered K-12 education, fostering spiritual maturity, godly character, scholarship, and selfless service. Founded in 1983, the school aims to educate students in a Christ-centered atmosphere while pursuing academic excellence and personal character development.
La mission
GRACE CASCADE CHRISTIAN SCHOOLS serves Medford, Oregon, by providing a supportive Christian educational environment where students can grow academically and personally.
