Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Reconstructive Language Program
A core reading program designed to help students with dyslexia and similar language-based learning disabilities.
Programme d'été
A five-week summer program for students ages 8-16 with learning differences, offering academics, activities, and weekend fun.
À propos
Gow School Foundation
Fondée en
2024
EIN
933698147
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
L'éducation
Adresse
2491 EMERY RD SOUTH WALES, New York 14139-9408 United States
Site web
www.gow.org
Téléphone
(716)-652-3450
Adresse électronique
-
À propos
La mission
The Gow School helps students with language-based learning differences develop skills and confidence to succeed in higher education and beyond, becoming creative, compassionate adults.
