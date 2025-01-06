Govern For California Foundation
Faire un don
Govern For California Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Govern For California Foundation
Acheter pour soutenir
Govern For California Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Govern For California Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Countering Special Interest Influence
Working to counter special interest influence over California governments through political philanthropy.
À propos
Govern For California Foundation
Fondée en
2023
EIN
923875193
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Défense et droits
Adresse
2350 KERNER BLVD STE 250 SAN RAFAEL, California 94901-5596 United States
Site web
www.governforcalifornia.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Govern For California Foundation is a political philanthropy established in 2023 that works to counter special interest influence over California governments.
La mission
Govern For California is a political philanthropy that works to counter special interest influence over California governments.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :