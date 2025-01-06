Gospel Recordings
Faire un don
Gospel Recordings
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Gospel Recordings
Acheter pour soutenir
Gospel Recordings
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Gospel Recordings
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
À propos
Gospel Recordings
Fondée en
1945
EIN
956539977
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
16131 N VERNON DR TUCSON, Arizona 85739-9395 United States
Site web
www.globalrecordingsusa.org
Téléphone
(520)-395-13998884447872
Adresse électronique
À propos
Global Recordings Network, founded in 1939, records and distributes gospel messages in over 6,300 languages. They equip mission organizations by providing accessible audio/audio-visual recorded resources, telling the story of Jesus in every language. Headquartered in Tucson, Arizona, GRN creates, preserves, and distributes audio recordings of Bible stories.
La mission
Global Recordings Network effectively communicates the Good News of Jesus Christ through audio and audio-visual materials in every language, in partnership with the church.
Recherche d'autres organisations en
Arizona, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :