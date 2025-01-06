Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

The Goose Hollow Foothills League, established in the 1970s, is a neighborhood association in Portland, Oregon. It hosts four historic residential communities and organizes events such as the Goose Hollow Days Street Festival.

La mission

The Goose Hollow Foothills League enhances the livability of the Goose Hollow neighborhood through organized communication and community involvement.