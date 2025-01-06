Goose Hollow Foothills League
Goose Hollow Foothills League
Goose Hollow Foothills League
Goose Hollow Foothills League
Goose Hollow Foothills League
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Bylaws Committee
Addresses questions about the GHFL bylaws and suggests amendments to improve clarity and practice.
Election Committee
Confirms the number of GHFL Board openings each year and vets nominees for elections.
Comité des membres
Ensures the integrity of the GHFL membership registry.
Public Safety, Parking & Transportation Committee
Enhances the livability of Goose Hollow by addressing crime, parking, transportation, and other livability issues.
À propos
Goose Hollow Foothills League
Fondée en
1977
EIN
930675159
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
434 NW 6TH AVE STE 202 PORTLAND, Oregon 97209-3651 United States
Site web
www.goosehollow.org
Téléphone
(503)-823-4288
Adresse électronique
À propos
The Goose Hollow Foothills League, established in the 1970s, is a neighborhood association in Portland, Oregon. It hosts four historic residential communities and organizes events such as the Goose Hollow Days Street Festival.
La mission
The Goose Hollow Foothills League enhances the livability of the Goose Hollow neighborhood through organized communication and community involvement.
