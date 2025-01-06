À propos

Good News Unlimited, founded in 1978, is a Christian media ministry dedicated to spreading the Gospel through simple, accessible content. Their mission is to share the message of Jesus Christ effectively worldwide, using clear and uncomplicated means. Originally started in northern California by Dr. Desmond Ford, GNU aims to make the Gospel easily understood.

La mission

GOOD NEWS UNLIMITED brings uplifting messages and inspiration to the Lincoln, California community, connecting people with positive news and encouragement.