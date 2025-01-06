Good News Unlimited
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Becoming A Follower of Jesus Course
A free online course to study at your own pace and learn about Christianity.
Unlimited Reading Plans
Reading plans to help deepen your understanding of faith.
Gospel Life Training Programme
A training program focused on Gospel Life.
Daily Devotion
Daily devotionals with positive and spiritual text messages.
Fondée en
1978
EIN
942466560
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Religieux et confessionnels
Adresse
2647 FLORADALE WAY LINCOLN, California 95648-2458 United States
Site web
goodnewsunlimited.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Good News Unlimited, founded in 1978, is a Christian media ministry dedicated to spreading the Gospel through simple, accessible content. Their mission is to share the message of Jesus Christ effectively worldwide, using clear and uncomplicated means. Originally started in northern California by Dr. Desmond Ford, GNU aims to make the Gospel easily understood.
La mission
GOOD NEWS UNLIMITED brings uplifting messages and inspiration to the Lincoln, California community, connecting people with positive news and encouragement.
