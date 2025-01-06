Gonzo Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Political Debates
The Gonzo Foundation hosts political debates in conjunction with local Grassroots TV.
Programmes extrascolaires
The Gonzo Foundation supports after-school programs for area students.
University Endowments
The Foundation contributes to University endowments to help journalism students.
2009
943436075
501(c)(3)
Patrimoine et éducation
PO BOX 220 WOODY CREEK, Colorado 81656-0220 United States
www.thegonzofoundation.org
The Gonzo Foundation, founded in 2009, promotes literature, journalism, and political activism through the legacy of Hunter S. Thompson. It was founded by Anita Thompson and is based in Woody Creek, CO.
The Gonzo Foundation is a non-profit organization created to promote literature, journalism and political activism through the legacy of Hunter S. Thompson.
