Section Golden West de l'Association pour la gestion de l'air et des déchets

Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Dîners-réunions, ateliers et conférences techniques
Une série d'événements permettant aux professionnels de l'environnement de se former et de se mettre en réseau.
Programme de bourses d'études du GWS
Bourses offertes par la section Golden West pour soutenir les étudiants dans des domaines connexes.
Programme de bourses d'études de l'A&WMA
Bourses d'études offertes par l'Air & Waste Management Association pour soutenir les étudiants dans des domaines connexes.
Parrainages et subventions du GWS
Parrainages et subventions offerts par la section Golden West.
À propos
Fondée en
2014
EIN
942974786
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Protection de l'environnement
Adresse
275 PARAISO DR DANVILLE, California 94526-4951 États-Unis
Site web
www.awma-gws.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La section Golden West (GWS) de l'Air & Waste Management Association (A&WMA), créée en 1984, dessert le nord de la Californie. La mission de l'A&WMA est d'aider ses membres à se développer professionnellement et à prendre des décisions en matière d'environnement pour le bien de la société. La GWS propose des bourses et des subventions, des programmes pour les étudiants et des sections locales.
La mission
La section Golden West favorise la compréhension de la pollution de l'air et de la gestion des déchets parmi les agences gouvernementales, le personnel de recherche et l'industrie privée.
