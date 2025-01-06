Golden Qi Foundation
Faire un don
Golden Qi Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Golden Qi Foundation
Acheter pour soutenir
Golden Qi Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Golden Qi Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Therapeutic Massage and Support for Seniors
Provides free therapeutic massage and support to senior citizens aged sixty-five years and older to enhance their overall health and quality of life.
À propos
Golden Qi Foundation
Fondée en
2023
EIN
922640498
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Health & Wellness > Support Groups > Senior Support Services
Adresse
6319 BIENVENUE STREET NEW ORLEANS, Louisiana 70117-0000 United States
Site web
thegoldenqifoundation.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Golden Qi Foundation, founded in 2023, provides free therapeutic massage and support to senior citizens aged sixty-five and older in Louisiana. Their mission is to enhance the overall health and quality of life for seniors through massage therapy.
La mission
The Golden Qi Foundation provides free therapeutic massage and support for senior citizens aged sixty-five years and older to enhance their overall health and quality of life.
Recherche d'autres organisations en
Louisiane, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :