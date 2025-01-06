Golden Gate Swiss Club
Faire un don
Golden Gate Swiss Club
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Golden Gate Swiss Club
Acheter pour soutenir
Golden Gate Swiss Club
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Golden Gate Swiss Club
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Événements culturels
Celebrates Swiss culture through events like traditional fondue, spring hikes with bratwurst, Swiss National Day celebrations, and outdoor raclette.
Swiss Kids Camp
Offers a unique seasonal kids camp experience.
Activités des membres
Provides exclusive social activities and events for all age groups.
À propos
Golden Gate Swiss Club
Fondée en
1969
EIN
946181302
Type IRS 501(C)
501(c)(7)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
1004 TERRACINA DR EL DORADO HLS, California 95762-5424 United States
Site web
goldengateswissclub.com
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
La mission
At Golden Gate Swiss Club, our mission is to bring people together and foster meaningful connections through a variety of social activities and events.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :