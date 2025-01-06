Golden Gate National Parks Conservancy
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Education and Youth Programs
Offers youth leadership programs in partnership with the National Park Service and the Presidio Trust.
Alcatraz Gardens Stewardship Program
Preserves and maintains the historic gardens on Alcatraz, once tended by residents, using volunteers and organic practices.
À propos
Golden Gate National Parks Conservancy
Fondée en
1985
EIN
942781708
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Environmental Protection/Conservation Groups
Adresse
BUILDING 201 FORT MASON SAN FRANCISCO, California 94123-0000 United States
Site web
www.parksconservancy.org
Téléphone
(415)-561-3000
Adresse électronique
À propos
The Golden Gate National Parks Conservancy, founded in 1981, preserves the Golden Gate National Parks, enhances visitor experiences, and builds a community dedicated to conserving the parks for the future. It supports the Golden Gate National Recreation Area through conservation, education, and volunteer programs.
La mission
The Golden Gate National Parks Conservancy preserves the Golden Gate National Parks, enhances the park visitor experience, and builds a community dedicated to conserving the parks for the future.
