Gold Country Baptist Church
Faire un don
Gold Country Baptist Church
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Gold Country Baptist Church
Acheter pour soutenir
Gold Country Baptist Church
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Gold Country Baptist Church
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Adventure Club
A weekly program for children (K-5th grade) focused on Bible memorization and teaching the truth of God's Word through fun activities.
Equipping Classes
Sunday morning classes for adults, young adults, and children to learn and grow in their faith.
Youth Ministry (DISCIPLE)
A program for high school students (ages 14-18) to grow in their faith through Bible teaching, small group discussion, and fellowship.
Junior High Ministry (DISCIPLE)
A ministry for students in grades 6-8, focused on growing in God's Word and following Jesus Christ together.
À propos
Gold Country Baptist Church
Fondée en
1972
EIN
942653401
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Églises
Adresse
3800 N SHINGLE RD SHINGLE SPGS, California 95682-9495 United States
Site web
www.gcb.church
Téléphone
(530)-677-4122
Adresse électronique
À propos
Gold Country Baptist Church, founded in 1972 in Shingle Springs, CA, is devoted to teaching and fellowship, and is a place of prayer and care, truth and love. They aim to create a welcoming community centered around faith and worship.
La mission
Gold Country Baptist Church brings people together in Shingle Springs, California, fostering faith and connection within the local community. Visit www.gcb.church to learn more.
Recherche d'autres organisations en
Californie, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :