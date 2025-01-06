Globe Life Foundation
Globe Life Foundation
Globe Life Foundation
Globe Life Foundation
Globe Life Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Soutien aux jeunes et aux familles
The Globe Life Foundation supports initiatives focused on youth and families in the communities they serve.
Soutien aux personnes âgées
The Globe Life Foundation provides support to programs and initiatives that benefit senior citizens.
Initiatives en matière d'éducation
The Globe Life Foundation is involved in supporting educational programs within their communities.
Initiatives en matière de santé
The Globe Life Foundation supports various health-related initiatives.
À propos
Globe Life Foundation
Fondée en
2024
EIN
934931186
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
3700 S STONEBRIDGE DR MCKINNEY, Texas 75070-5934 United States
Site web
home.globelifeinsurance.com
Téléphone
(800)-831-1200
Adresse électronique
-
À propos
The Globe Life Foundation, founded in 2024, builds long-term relationships with charitable partners. Its mission is to help families 'Make Tomorrow Better' by protecting their financial future and supporting communities through initiatives focused on youth, family, education, health, veterans, and the military.
La mission
We work to protect their financial future.
