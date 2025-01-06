Global Pathways Foundation
Global Pathways Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Global Pathways Academy
Provides high school courses in core subjects like Math, Science, English, and Global Studies to foster critical thinking.
À propos
Global Pathways Foundation
Fondée en
2024
EIN
923671640
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Établissements d'enseignement religieux
Adresse
31B FROG HOLLOW RD ELLINGTON, Connecticut 06029-3210 United States
Site web
globalpathways.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
Global Pathways Foundation, founded in 2024, is dedicated to spreading hope, education, and spiritual growth through innovative tools and accessible resources. Their vision is rooted in Kingdom education for every child, everywhere, with a heart for children of all nations. They build tools that inspire and educate, expanding access to education and deepening spiritual engagement worldwide.
La mission
GLOBAL PATHWAYS FOUNDATION serves Ellington, Connecticut, working to create positive change by building bridges and fostering opportunities locally and beyond.
{Similaire 1}
