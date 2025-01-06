Glenwood Together
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Coffee & WIFI
Free coffee and WIFI available during opening hours.
After School Drop In
A safe place for neighborhood kids to hang out and get help with homework.
Soccer in the Park
Organized soccer games in the park.
Grown Up Bingo
Bingo games for adults.
Fondée en
2023
EIN
922299142
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
1310 GLENWOOD AVE GREENSBORO, North Carolina 27403-3532 United States
Site web
www.glenwoodtogether.com
Téléphone
Adresse électronique
À propos
Glenwood Together, founded in 2023 in Greensboro, NC, connects neighbors, offering resources and opportunities to give, receive, and serve, strengthening community bonds. They offer a community hub with free wifi, computer access, and family/youth programming.
La mission
Glenwood Together connects neighbors with opportunities to give, receive, and serve one another, strengthening the bonds of our community.
