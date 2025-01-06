Ce profil n'a pas été revendiqué.

Glenwood Together, founded in 2023 in Greensboro, NC, connects neighbors, offering resources and opportunities to give, receive, and serve, strengthening community bonds. They offer a community hub with free wifi, computer access, and family/youth programming.

Glenwood Together connects neighbors with opportunities to give, receive, and serve one another, strengthening the bonds of our community.