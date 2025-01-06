Glaucoma Research Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Catalyst for a Cure
A collaborative research initiative bringing together top scientists to accelerate the discovery of new glaucoma treatments and a cure.
Shaffer Grants for Innovative Glaucoma Research
Provides one-year grants to scientists and clinicians for high-impact clinical, epidemiological, and laboratory research projects.
Treatment Accelerator Initiative
Funds and resources to advance novel therapies from the lab to patient care, accelerating the development of sight-saving treatments.
Glaucoma Patient Summit
An annual event highlighting advances in treatment and offering practical information to help people understand and live with glaucoma.
Fondée en
1978
EIN
942495035
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Santé et bien-être
Adresse
251 POST STREET STE 600 SAN FRANCISCO, California 94108-0000 United States
Site web
glaucoma.org
Téléphone
(415)-986-3162
Adresse électronique
À propos
The Glaucoma Research Foundation, founded in 1978, is dedicated to curing glaucoma and restoring vision through innovative research. For over 45 years, they've funded research and provided education. Their vision is a future free from glaucoma.
La mission
The Glaucoma Research Foundation's mission is to cure glaucoma and restore vision through innovative research. For more than 40 years, they have funded research worldwide and served as a leading information source for patients and their families.
