Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Kavad Storytelling Program
A community-based program using interviews, readings, workshops, and media to share and recreate Asian American stories.
Fondée en
2024
EIN
923439389
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Développement communautaire
Adresse
2333 STATE HIGHWAY SUITE 200 HOUSTON, Texas 77070-0000 United States
Site web
gkavad.com
Téléphone
(346)-743-1298
Adresse électronique
La mission
GKAVAD is dedicated to making a positive impact in Houston, Texas, by supporting the needs of the local community from their base on State Highway. Learn more at gkavad.com.
