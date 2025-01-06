Give A Hand Foundation
Faire un don
Give A Hand Foundation
Faites un don à une personne, à une équipe ou à la campagne générale.
Créez une équipe, rejoignez une équipe ou collectez des fonds en solo.
L'option par défaut pour la plupart des membres. Elle permet de financer nos activités et nos programmes de base.
Option à prix réduit pour les étudiants ou les jeunes diplômés.
Pour ceux qui souhaitent donner un peu plus pour soutenir la mission.
Événements de
Give A Hand Foundation
Acheter pour soutenir
Give A Hand Foundation
Sac fourre-tout
Sweat à capuche
Tasse
Give A Hand Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Emergency Medical Support
Provides medical assistance to needy individuals and underprivileged children in the community.
Children & Youth Development
Focuses on developing children and youth through community engagement and various initiatives.
Supporting Transgender
Empowers transgenders by offering employment opportunities to help them achieve a better standard of living.
Distribution de denrées alimentaires
Offers food to street dwellers and other needy people, working to ensure no one goes to sleep hungry.
À propos
Give A Hand Foundation
Fondée en
2024
EIN
933858693
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Services à la personne
Adresse
11845 SW 216TH ST MIAMI, Florida 33170-2938 United States
Site web
www.giveahandfoundation.org
Téléphone
(919)-840-155589
Adresse électronique
À propos
GIVE A HAND FOUNDATION INC, founded in 2024, is dedicated to helping children by providing basic education, nutrition, and medical treatment. The organization aims to alleviate the miserable conditions of children, fighting child labor, crime, and malnutrition.
La mission
Give a Hand makes it easier to fundraise for things that matter most, no matter how big or small.
Recherche d'autres organisations en
Floride, États-Unis
?
{Similaire 1}
Aide les jeunes à développer leur esprit critique, leurs compétences en matière de débat et leur engagement civique par le biais d'ateliers et de programmes éducatifs.}
Ville
État
Ce que cela signifie lorsqu'une organisation à but non lucratif est
"Verified by Zeffy" (vérifié par Zeffy)
- 100 % de votre don va directement à la mission de l'association, et non à la plateforme de collecte de fonds.
- Vous donnez par l'intermédiaire d'une plateforme qui estime que les organisations à but non lucratif ne devraient pas avoir à payer pour collecter des fonds.
- Les organisations à but non lucratif vérifiées ont accès gratuitement à des outils de collecte de fonds de premier ordre, car nous pensons que chaque dollar doit avoir un impact.
Chaque tranche de 50 000 dollars collectés sur d'autres plateformes = 2 100 dollars perdus en frais.
Avec Zeffy, vous gardez 100 %. Toujours.
Ce que 2 100 dollars pourraient financer à la place :