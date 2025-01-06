Ce profil n'a pas été revendiqué.

À propos

GIVE A HAND FOUNDATION INC, founded in 2024, is dedicated to helping children by providing basic education, nutrition, and medical treatment. The organization aims to alleviate the miserable conditions of children, fighting child labor, crime, and malnutrition.

La mission

Give a Hand makes it easier to fundraise for things that matter most, no matter how big or small.