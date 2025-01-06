Collège de filles

À propos

Fondée en 1998 par Kathleen Bennett, la Girls' Middle School (GMS) éduque les filles pendant l'adolescence, en favorisant leur développement scolaire dans un environnement ouvert à tous. La GMS permet aux filles de découvrir leurs forces et d'exprimer leur voix tout en respectant les contributions des autres.

La mission

Nous créons un environnement inclusif où la croissance académique est nourrie ; une fille de GMS découvre ses forces et exprime sa voix tout en respectant les contributions des autres.