Collège de filles

 - 
Éduque les filles à un moment crucial de leur vie.
 $
0
 élevé avec Zeffy
🎉 
 élevé avec Zeffy
💸 
 économisé en frais
Événements de 

Collège de filles

Rejoignez-nous pour nos prochains événements passionnants !
Événement
Gala annuel de collecte de fonds
Oct
12
18:00 HEURES
12 octobre 2025
123 Main Street
Springfield, IL
Rejoignez-nous pour une soirée de célébration, de communauté et de don de soi. Cet événement nous aide à collecter des fonds essentiels pour soutenir nos programmes et nos services tout au long de l'année.
Voir l'événement
Loterie, tirage, 50/50
Collège de filles
 Tombola pour une cause
Jan
6
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
123 Beach Street
San Diego, Californie
Collège de filles 
Collège de filles
 et tenter de gagner des prix intéressants - tout en contribuant à une bonne cause.
Voir l'événement
Encans
Appel d'offres pour le soutien 
Collège de filles
Mar
23
Il reste 3 jours !
6 janvier 2025 @ 17h00 - 22h00
Lieu de ramassage
123 Beach Street, San Diego, CA
Des objets uniques généreusement offerts par notre communauté.
Chaque enchère gagnante contribue à financer notre mission, et chaque objet a une histoire.
Voir l'événement
Acheter pour soutenir

Collège de filles

100% de vos achats soutiennent 
Collège de filles
et Zeffy n'en prend jamais une part.
Marchand

Sac fourre-tout

$12
3
 gauche !
Marchand

Sweat à capuche

$49
3
 gauche !
Marchand

Tasse

$19
3
 gauche !
Collège de filles


Programmes et services

Programme de mentorat

{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}

__wf_reserved_inherit

Programme entrepreneurial

Les élèves de septième année conçoivent, fabriquent et commercialisent un nouveau produit physique. Ils lancent une petite entreprise avec des fonds d'amorçage et la présentent à des investisseurs de la Silicon Valley.

À propos

Collège de filles

Fondée en

1997

EIN

943253594

Type IRS 501(C)

501(c)(3)

Catégorie/Type

Éducation > Écoles et institutions académiques > Écoles privées

Adresse

3400 W BAYSHORE RD PALO ALTO, California 94303-4227 United States

Site web

www.girlsms.org

Téléphone

(650)-968-8338

Adresse électronique

-

Collège de filles
À propos

Fondée en 1998 par Kathleen Bennett, la Girls' Middle School (GMS) éduque les filles pendant l'adolescence, en favorisant leur développement scolaire dans un environnement ouvert à tous. La GMS permet aux filles de découvrir leurs forces et d'exprimer leur voix tout en respectant les contributions des autres.

La mission

Nous créons un environnement inclusif où la croissance académique est nourrie ; une fille de GMS découvre ses forces et exprime sa voix tout en respectant les contributions des autres.

