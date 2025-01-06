Collège de filles
Événements de
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Programme entrepreneurial
Les élèves de septième année conçoivent, fabriquent et commercialisent un nouveau produit physique. Ils lancent une petite entreprise avec des fonds d'amorçage et la présentent à des investisseurs de la Silicon Valley.
À propos
Fondée en
1997
EIN
943253594
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Éducation > Écoles et institutions académiques > Écoles privées
Adresse
3400 W BAYSHORE RD PALO ALTO, California 94303-4227 United States
Site web
www.girlsms.org
Téléphone
(650)-968-8338
Adresse électronique
-
À propos
Fondée en 1998 par Kathleen Bennett, la Girls' Middle School (GMS) éduque les filles pendant l'adolescence, en favorisant leur développement scolaire dans un environnement ouvert à tous. La GMS permet aux filles de découvrir leurs forces et d'exprimer leur voix tout en respectant les contributions des autres.
La mission
Nous créons un environnement inclusif où la croissance académique est nourrie ; une fille de GMS découvre ses forces et exprime sa voix tout en respectant les contributions des autres.
