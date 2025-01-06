Girl Scouts Of Alaska
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Event Search
Find local Girl Scout events like camping, workshops, and training.
Badge & Patch Program
Participate in activities to learn about the world and earn badges and patches.
Outdoors & Camp
Explore the outdoors and develop life skills at Girl Scout camps.
Wellness Puzzle
Participate in activities focused on exploration, curiosity, purpose, and friendship to earn a badge.
Fondée en
1951
EIN
926000179
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Programmes pour la jeunesse
Adresse
2000 W INTERNATIONAL AIRPORT RD SUI ANCHORAGE, Alaska 99502-1117 United States
Site web
www.girlscoutsalaska.org
Téléphone
Adresse électronique
À propos
Girl Scouts of Alaska, founded in 1951, is the only leadership development program focused exclusively on girls in Alaska. They build girls of courage, confidence, and character who make the world a better place through skill-building workshops, outdoor adventures, and community involvement.
La mission
Girl Scouting builds girls of courage, confidence, and character who make the world a better place.
