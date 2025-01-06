Ghent District Foundation
Ghent District Foundation
Programmes et services
Programme de mentorat
{Le programme de mentorat est conçu pour aider les adolescents à trouver la voie professionnelle qui leur convient le mieux.}
Développement communautaire
Working to prevent blight, promote inclusion and diversity, and preserve the Ghent Historic Corridor.
Soutien à l'esprit d'entreprise
Supporting underprivileged entrepreneurs and minority-owned businesses within the Ghent District.
À propos
Ghent District Foundation
Fondée en
2021
EIN
920745864
Type IRS 501(C)
501(c)(3)
Catégorie/Type
Centres communautaires
Adresse
301 W 21ST ST NORFOLK, Virginia 23517-2112 United States
Site web
www.ghentdistrictfoundation.org
Téléphone
-
Adresse électronique
-
À propos
The Ghent District Foundation, founded in 2021, supports the Ghent District, ensuring a thriving community. An all-volunteer organization, it focuses on preventing blight, supporting underprivileged entrepreneurs and minority-owned businesses, fostering inclusion, and preserving the Ghent Historic Corridor.
La mission
The Ghent District Foundation's goals are to prevent blight, support underprivileged entrepreneurs and minority businesses, support inclusion and diversity, and preserve the Ghent Historic Corridor.
